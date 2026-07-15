IHSG Hari Ini Ditutup Menguat Tipis ke 6.041, Saham RANS Jadi Segini

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat Tipis ke 6.041, Saham RANS Jadi Segini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat tipis 2,45 poin atau 0,04 persen ke level 6.041 pada sesi terakhir perdagangan hari ini

Pada penutupan perdagangan, Rabu (15/7/2026), terdapat 348 saham menguat, 286 saham melemah dan 331 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,3 triliun dari 21,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,17 persen ke 599, indeks JII melemah 0,51 persen ke 362, indeks IDX30 menguat 0,02 persen ke 338 dan indeks MNC36 melemah 0,12 persen ke 262.

Kemudian indeks sektoral yang berada di zona hijau yaitu konsumer siklikal, infrastruktur, properti, bahan baku, transportasi, teknologi. Sedangkan yang melemah ada energi, konsumer non siklikal, keuangan, industri, kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham Ciptadana Asset Management naik 34,78 persen ke Rp93, PT Indal Aluminium Industry Tbk (INAI) naik 34,59 persen ke Rp179, dan saham PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) naik 24,77 persen ke Rp272.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Singaraja Putra Tbk (SINI) turun 9,86 persen ke Rp6.625, PT Menteng Heritage Realty Tbk (HRME) turun 9,80 persen ke Rp46 dan PT ALSOK Indonesia Services Tbk (SOSS) turun 9,79 persen di Rp875.

(Dani Jumadil Akhir)

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