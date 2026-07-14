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IHSG Sesi I Menguat ke 6.074, Rupiah Rp18.098 per Dolar AS

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |13:05 WIB
IHSG Sesi I Menguat ke 6.074, Rupiah Rp18.098 per Dolar AS
IHSG Sesi I Menguat ke 6.074, Rupiah Rp18.098 per Dolar AS (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,61 persen ke level 6.074 pada perdagangan sesi I. Sementara, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat 11 poin atau 0,06 persen ke Rp18.098 per dolar AS.

Sepanjang perdagangan siang ini, Jakarta, Selasa (14/7/2026), IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.084, kemudian sempat juga terjun ke level terendah di 6.002.

Hingga saat ini, volume transaksi mencapai 18,33 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp10,14 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1,7 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp10,5 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 444 emiten bergerak menguat, 191 emiten melemah, dan 330 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Asia Sejahtera Mina (AGAR) memimpin setelah melonjak 25,00 persen. Posisi berikutnya ditempati Prodia Diagnostic Line (PRDL) yang naik 25,00 persen, serta Indo American Seafoods (ISEA) yang menguat 20,00 persen.

 

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