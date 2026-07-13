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IHSG Hari Ini Dibuka Menguat Tipis ke 5.934

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |09:12 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat Tipis ke 5.934
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat Tipis ke 5.934 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)  dibuka menguat 10,36 poin 0,17 persen ke level 5.934 pada perdagangan hari ini, Senin (13/7/2026)

Namun semenit berjalan, IHSG berbalik arah melemah 0,17 persen ke 5.914, dengan 221 saham di zona 198 melemah, dan 546 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp354 miliar, dengan volume 1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,39 persen ke 586, indeks JII melemah 0,20 persen ke 347, indeks MNC36 melemah 0,50 persen ke 256, dan IDX30 melemah 0,43 persen ke 332.

Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona merah seperti konsumer siklikal, konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, bahan baku, transportasi, industri, teknologi. Sedangkan yang menguat hanya sektor energi dan kesehatan. 

 

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