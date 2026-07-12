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IHSG Diprediksi Uji Level 6.200 Pekan Depan, Ini Saham Pilihannya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |17:20 WIB
IHSG Diprediksi Uji Level 6.200 Pekan Depan, Ini Saham Pilihannya
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan menguji level 6.083-6.203 pada perdagangan pekan depan. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan menguji level 6.083-6.203 pada perdagangan pekan depan. Laju indeks saham pada perdagangan Jumat (10/7/2026) ditutup menguat 0,20 persen ke level 5.942.

Tim Riset MNC Sekuritas menilai, secara mingguan (weekly) IHSG masih mencatat penguatan sebesar 0,83 persen. Namun, pergerakannya masih cenderung berada dalam fase sideways.

Dalam analisisnya, MNC Sekuritas memperkirakan posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave b dari wave (b) dari wave [iv] pada skenario hitam.

"IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji 6.083-6.203, namun cermati area koreksi pada level 5.752-5.797," tulis MNC Sekuritas dalam MNCS Daily Scope, Minggu (12/7/2026).

Untuk level support, IHSG berada di area 5.486 dan 5.317. Sementara itu, level resistance berada di kisaran 6.007 dan 6.286. Adapun beberapa saham yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

ARCI - Buy on Weakness

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