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IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 5.936

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |09:18 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 5.936
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,40 persen ke level 5.936 pada hari ini, Jumat (10/7/2026). 

Beberapa menit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan terbatas 0,35 persen ke 5.932, dengan 326 saham di zona 138 melemah, dan 501 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp629 miliar, dengan volume 880 juta lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,71 persen ke 591, indeks JII menguat 0,77 persen ke 348, indeks MNC36 menguat 0,65 persen ke 258, dan IDX30 menguat 0,63 persen ke 334.

Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau seperti energi, konsumer siklikal, konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, bahan baku, transportasi, industri, teknologi. Sedangkan yang melemah hanya sektor kesehatan. 

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain Insight Investment Management, PT Prodia Diagnostic Line Tbk (PRDL), dan PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS).

 

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