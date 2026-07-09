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Prabowo Luncurkan BBM Baru B50 Siang Ini 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |13:08 WIB
Prabowo Luncurkan BBM Baru B50 Siang Ini 
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan BBM jenis baru yakni B50 pada hari ini Kamis (9/7/2026). BBM B50 merupakan bahan bakar yang terdiri atas campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati dan 50 persen BBM jenis solar.

“Adapun peluncuran resminya akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1-2 minggu ke depan. Kalau tidak salah rencananya hari ini,” ungkap Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari dalam keterangannya dikutip, Kamis (9/7/2026).

Sementara itu, kebijakan transisi energi tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No.257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang kewajiban pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan bahan bakar minyak berupa minyak solar sebesar 50% (B50). Regulasi ini berada dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Qodari menegaskan bahwa kebijakan pengembangan B50 menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mempercepat transisi energi nasional. 

Program ini diharapkan dapat meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan (EBT), memperkuat fleksibilitas sistem energi nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil secara bertahap. 

 

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