IHSG Sesi Menguat 0,21 Persen ke 5.885

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 12,33 poin atau 0,21 persen ke level 5.885 pada perdagangan sesi I, Kamis (9/7/2026).

Sepanjang perdagangan sesi pertama, pergerakan indeks berlangsung fluktuatif. IHSG sempat menyentuh level terendah di 5.839,67 sebelum berbalik menguat hingga mencapai posisi tertinggi harian di level 5.904,39. Menjelang jeda siang, indeks mampu mempertahankan penguatan di kisaran 5.885.

Aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga berlangsung cukup ramai. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp6,712 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 15,73 miliar saham yang diperdagangkan melalui 1,457 juta kali transaksi. Sementara itu, kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp10.286 triliun.

Dari sisi pergerakan saham, sebanyak 330 saham ditutup menguat, sementara 290 saham melemah dan 344 saham bergerak stagnan.

Secara sektoral, penguatan IHSG ditopang oleh mayoritas indeks sektoral yang berakhir di zona hijau. Sektor barang baku memimpin kenaikan dengan menguat 1,56 persen, diikuti sektor energi sebesar 1,43 persen, sektor transportasi 1,40 persen, sektor perindustrian 1,17 persen, sektor barang konsumsi non-primer 0,59 persen, serta sektor barang konsumsi primer 0,41 persen.

Sebaliknya, beberapa sektor masih mengalami tekanan. Sektor kesehatan mencatat pelemahan terdalam sebesar 1,27 persen. Penurunan juga terjadi pada sektor keuangan sebesar 0,28 persen, sektor properti 0,18 persen, sektor infrastruktur 0,15 persen, dan sektor teknologi yang turun tipis 0,08 persen.