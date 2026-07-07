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IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 5.933

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |09:23 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 5.933
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,30 persen ke level 5.933 pada hari ini, Selasa (7/7/2026) .

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,18 persen ke 5.926, dengan 283 saham di zona 128 melemah, dan 550 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp354 miliar, dengan volume 550 juta lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,21 persen ke 585, indeks JII melemah 0,71 persen ke 347, indeks MNC36 menguat 0,32 persen ke 257, dan IDX30 menguat 0,15 persen ke 331.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, bahan baku, transportasi, industri, kesehatan. Sedangkan yang melemah ada konsumer non siklikal, energi, properti, teknologi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Niramas Utama Tbk (JELI), PT Nitrasanata Dharma Tbk (JECX), dan PT Sekar Bumi Tbk (SKBM).

 

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