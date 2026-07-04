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Investor Asing Jual Bersih Saham Rp74,4 Triliun hingga 3 Juli 2026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |11:01 WIB
Investor Asing Jual Bersih Saham Rp74,4 Triliun hingga 3 Juli 2026
Investor Asing Jual Bersih Saham Rp74,4 Triliun hingga 3 Juli 2026 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Investor asing masih mencatatkan aksi jual bersih (net sell) yang cukup besar di pasar saham Indonesia sepanjang 2026. Data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan akumulasi jual bersih investor asing telah mencapai Rp74,42 triliun hingga 3 Juli 2026.

"Sepanjang tahun 2026, investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp74,42 triliun," tulis keterangan BEI, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Meski demikian, pada perdagangan Jumat 3 Juli 2026, investor asing kembali membukukan beli bersih (net buy) sebesar Rp6,08 miliar. Arus dana tersebut muncul di tengah pelemahan aktivitas perdagangan saham selama sepekan.

Pergerakan indeks selama sepekan menunjukkan tren yang cenderung melemah. IHSG ditutup di level 5.875,780, turun 0,35 persen dibandingkan pekan sebelumnya. 

Sepanjang pekan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi 5.942,772 dan terendah 5.607,451, mencerminkan volatilitas pasar yang masih cukup tinggi.

 

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