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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 5.875

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |16:24 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 5.875
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 131,22 poin atau naik 2,28 persen ke level 5.875 pada sesi terakhir perdagangan Jumat (3/7/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 520 saham menguat, 159 saham melemah dan 280 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,5 triliun dari 17,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 2,88 persen ke 581, indeks JII naik 2,92 persen ke 348, indeks IDX30 naik 2,68 persen ke 329 dan indeks MNC36 naik 2,94 persen ke 254.

Kemudian indeks sektoral semua berada di zona hijau yaitu energi, konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, industri, teknologi, keuangan, properti, transportasi, konsumer non siklikal dan kesehatan

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Koka Indonesia Tbk (KOKA) naik 35 persen ke Rp135, PT Futura Energi Global Tbk (FUTR) naik 34,97 persen ke Rp220, dan saham PT Insight Investment Management Tbk (XILV) naik 34,69 persen ke Rp132.

 

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