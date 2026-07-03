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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Menguat ke Level 5.886

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |13:16 WIB
IHSG Sesi I Menguat ke Level 5.886
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup penguatan tajam sebesar 2,46 persen ke level 5.886 pada penutupan perdagangan siang ini, Jumat (3/7/2026).

Untuk diketahui, pada sesi pembukaan di pagi hari tadi, IHSG tampil menghijau di level 5.806. Sepanjang perdagangan hingga siang, indeks sempat menyentuh level tertinggi di 5.899 dan level terendah di 5.805.

Hingga saat ini, volume transaksi mencapai 10,9 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp6,4 riliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 835 ribu kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp10,3 triliun. Dan dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 536 emiten bergerak menguat, 135 emiten melemah, dan 289 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Electronic City Indonesia (ECII) memimpin setelah melonjak 26,32 persen. Posisi berikutnya ditempati Multi Medika Internasional (MMIX) yang naik 25,00 persen, serta Panin Asset Management (XPTD) yang menguat 24,68 persen.

Di sisi lain, tiga saham top losers dipimpin Formosa Ingredient Factory (BOBA) yang turun 8,97  persen. Disusul Lima Dua Lima Tiga (LUCY) melemah 6,92 persen, serta Indonesian Paradise City (INPP) yang turun 6,52 persen.

 

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