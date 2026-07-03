IHSG Dibuka Menguat, Naik ke Level 5.848

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. IHSG naik 1,06% ke level 5.806.

Semenit berjalan perdagangan, Jumat (3/7/2026), IHSG melanjutkan penguatan 1,80% ke level 5.848, dengan 328 saham di zona hijau, 94 saham melemah, dan 537 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp432 miliar dengan volume 616 juta lembar saham.

Indeks LQ45 naik 2,17% ke 577, indeks JII menguat 1,97% ke 344, indeks MNC36 naik 2,30% ke 253, dan IDX30 naik 2,15% ke 327.

Untuk indeks sektoral, seluruhnya berada di zona hijau, seperti konsumer non-siklikal, infrastruktur, energi, keuangan, bahan baku, teknologi, kesehatan, konsumer siklikal, properti, transportasi, dan industri.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (RMKO), PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO), dan PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX).

Sementara itu, top losers dihuni oleh PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN), PT Jembo Cable Company Tbk (JECC), dan PT Steady Safe Tbk (SAFE).

(Feby Novalius)

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