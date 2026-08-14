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IHSG Dibuka Melemah ke 6.296, Rupiah Menguat Rp17.783 per USD Jelang Pidato Prabowo

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |09:20 WIB
IHSG Dibuka Melemah ke 6.296, Rupiah Menguat Rp17.783 per USD Jelang Pidato Prabowo
IHSG Dibuka Melemah ke 6.296, Rupiah Menguat Rp17.783 per USD Jelang Pidato Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 5,18 poin atau 0,08 persen ke posisi 6.296,59 pada perdagangan hari ini, Jumat (14/8/2026).

Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 0,54 poin atau 0,09 persen ke posisi 626,62.

Aktivitas perdagangan mencatat volume transaksi sebesar 1,05 miliar saham, dengan nilai transaksi mencapai Rp287,152 miliar dan frekuensi perdagangan sebanyak 64.535 kali. Sementara itu, kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp11.057,284 triliun.

Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 191 saham menguat, sementara 217 saham melemah dan 227 saham tidak mengalami perubahan.

Sementara itu, pergerakan sektoral menunjukkan tekanan terjadi di sebagian besar sektor. Sektor barang baku menjadi salah satu sektor yang melemah paling dalam, yakni turun 0,53 persen. Berikutnya sektor transportasi turun 0,46 persen, non-primer turun 0,30 persen, keuangan turun 0,23 persen, teknologi turun 0,22 persen, perindustrian turun 0,17 persen, energi turun 0,13 persen, dan properti turun 0,10 persen.

Di sisi lain, tiga sektor masih bergerak positif. Sektor infrastruktur menguat 0,27 persen, disusul sektor primer yang naik 0,19 persen dan sektor kesehatan yang meningkat 0,11 persen.

 

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