Sempat Menguat, IHSG Berbalik Melemah 0,42 Persen Usai MSCI Depak 10 Saham

Sempat Menguat, IHSG Berbalik Melemah 0,42 Persen Usai MSCI Depak 10 Saham (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak dua arah pada pembukaan perdagangan pagi ini, Kamis (13/8/2026). IHSG dibuka menguat 13,38 poin atau 0,23 persen ke level 6.388.

Namun, semenit berjalan, IHSG masih berbalik arah melemah 0,42 persen ke level 6.346. Pergerakan IHSG ini usai pengumuman MSCI yang mempertahankan posisi pasar modal Indonesia pada kategori Emerging Market namun mengeluarkan 10 saham emiten asal Indonesia dari indeksnya.

Pada perdagangan pagi ini dengan 206 saham di zona hijau, 226 melemah, dan 531 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp706 miliar, dengan volume 1,3 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,23 persen 635, indeks JII menguat 0,52 persen ke 385, indeks MNC36 melemah 0,19 persen ke 273, dan IDX30 menguat 0,19 persen ke 355.

Untuk indeks sektoral semua kompak berada di zona merah seperti energi, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, properti, industri, teknologi, konsumer non siklikal, infrastruktur, transportasi dan kesehatan.

(Dani Jumadil Akhir)

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