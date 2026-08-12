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Daftar Tanggal Merah Agustus 2026, Ada 2 Hari Libur Nasional

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |05:05 WIB
Daftar Tanggal Merah Agustus 2026, Ada 2 Hari Libur Nasional
Masyarakat masih memiliki kesempatan untuk menikmati hari libur nasional pada Agustus 2026. (foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA - Masyarakat masih memiliki kesempatan untuk menikmati hari libur nasional pada Agustus 2026. Pemerintah menetapkan dua hari libur nasional pada bulan ini, yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur atau menghabiskan waktu bersama keluarga.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, terdapat dua hari libur nasional pada Agustus 2026.

Namun, pemerintah tidak menetapkan cuti bersama pada bulan tersebut.

Berikut dua hari libur nasional yang berlaku pada Agustus 2026:

Senin, 17 Agustus 2026: Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau HUT ke-81 RI.
Selasa, 25 Agustus 2026: Maulid Nabi Muhammad SAW, 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah.

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