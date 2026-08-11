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IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.267

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |16:30 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.267
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini turun 97,49 poin atau 1,53 persen ke level 6.267 pada sesi terakhir perdagangan Selasa (11/8/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 148 saham menguat, 567 saham melemah dan 248 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp14,4 triliun dari 33,9 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,53 persen ke 625, indeks JII turun 1,60 persen 377, indeks IDX30 turun 1,23 persen 351 dan indeks MNC36 turun 1,37 persen 271.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu ada energi, konsumer siklikal, transportasi, industri, konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, teknologi. Sedangkan yang menguat hanya sektor kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Cipta Selera Murni Tbk (CSMI) naik 35 persen ke Rp108, Syailendra Kapital naik 24,77 persen ke Rp1.335, dan saham PT Calculus Global Ventures Tbk (STAR) naik 24,70 persen ke Rp414.

 

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