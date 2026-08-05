IHSG Dibuka Menguat ke 6.338 Jelang Data Ekonomi RI Kuartal II-2026

IHSG Dibuka Menguat ke 6.338 Jelang Data Ekonomi RI Kuartal II-2026 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 18,98 poin atau 0,30 persen ke level 6.338 pada perdagangan hari ini, Rabu (5/8/2026). IHSG menguat jelang data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2026.

Semenit berjalan, IHSG masih melanjutkan penguatan terbatas 0,06 persen ke level 6.323, dengan 297 saham di zona hijau, 153 melemah, dan 513 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp516 miliar, dengan volume 1,1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,29 persen ke 633, indeks JII melemah 0,09 persen ke 378, indeks MNC36 melemah 0,29 persen ke 275, dan IDX30 melemah 0,39 persen ke 355.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, bahan baku, properti, teknologi, infrastruktur. Sedangkan yang melemah ada sektor konsumer siklikal, keuangan, transportasi, industri, kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Tembaga Mulia Semanan Tbk (TBMS), PT Mega Perintis Tbk (ZONE), dan PT Megapolitan Developments Tbk (EMDE).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Bach Multi Global Tbk (BACH), Pinnacle Persada Investama dan PT Radana Bhaskara Finance Tbk (HDFA).

(Dani Jumadil Akhir)

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