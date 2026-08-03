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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.234

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |16:39 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.234
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik arah ditutup turun tipis 1,63 poin atau naik 0,03 persen ke level 6.234. pada sesi terakhir perdagangan Senin (3/8/2026).

Pada penutupan perdagangan,terdapat 300 saham menguat, 374 saham melemah dan 289 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp14,2 triliun dari 37,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,43 persen ke 623, indeks JII menguat 0,59 persen 372, indeks IDX30 menguat 0,07 persen 350 dan indeks MNC36 menguat 0,33 persen 271.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu energi, konsumer non siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, transportasi, industri, teknologi. Sedangkan yang menguat ada sektor konsumer siklikal, bahan baku, kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON) naik 34,85 persen ke Rp89, PT Mitra Investindo Tbk (MITI) naik 34,57 persen ke Rp218, dan saham PT Tempo Intimedia Tbk (TMPO) naik 34,51 persen ke Rp152.

 

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