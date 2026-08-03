6 Fakta Calon Gubernur BI Baru, Tiga Nama Mencuat hingga Kriteria Pilihan Prabowo

Pengganti Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) mulai menjadi perhatian publik setelah ia memutuskan mengundurkan diri. (Foto: Okezone.com/BI)

JAKARTA – Pengganti Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) mulai menjadi perhatian publik setelah ia memutuskan mengundurkan diri. Sejumlah nama mencuat sebagai kandidat, sementara Presiden Prabowo Subianto disebut akan menentukan sosok yang dinilai paling tepat memimpin bank sentral.

Di tengah proses tersebut, pemerintah, DPR, ekonom, hingga pelaku industri perbankan menyampaikan pandangan mengenai kriteria yang harus dimiliki calon Gubernur BI berikutnya.

Berikut Okezone rangkum fakta-fakta menarik terkait calon Gubernur BI dan seperti apa sosok yang tepat untuk bank sentral, Senin (3/8/2026):

1. Sosok yang dicari Presiden Prabowo

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan kriteria utama calon Gubernur BI yang akan dipilih Presiden Prabowo. Menurutnya, sosok tersebut harus memiliki semangat kebangsaan.

"Kriteria khusus? Yang wajib adalah Merah Putih," kata Prasetyo.

Namun, Prasetyo belum mengungkap siapa nama yang akan dipilih Presiden. Ia juga belum memastikan apakah pemerintah hanya akan mengajukan satu nama kepada DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

"Belum, belum," ujarnya.