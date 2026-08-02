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Dunia Masih Bergejolak, Destry Fokus Jaga Stabilitas dan Siapkan Strategi BI

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |12:02 WIB
Dunia Masih Bergejolak, Destry Fokus Jaga Stabilitas dan Siapkan Strategi BI
Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan fokus utama Bank Indonesia saat ini. (Foto: okezone.com/BI)
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JAKARTA – Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan fokus utama Bank Indonesia saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi di tengah tingginya ketidakpastian global. Menurutnya, dinamika ekonomi dunia berpotensi memengaruhi perekonomian domestik sehingga BI harus menyiapkan bauran kebijakan yang tepat.

Perkembangan ekonomi global masih menjadi perhatian utama BI, terutama setelah bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve/The Fed) memutuskan mempertahankan suku bunga acuannya. Meski demikian, pernyataan The Fed menunjukkan bahwa otoritas moneter AS masih mencermati perkembangan ekonomi dan inflasi secara ketat.

"Situasi ketidakpastian global masih sangat tinggi. Karena itu, kami membutuhkan komunikasi yang akurat agar informasi yang diterima masyarakat juga tetap terkini dan tepat," kata Destry. 

Menurutnya, perkembangan suku bunga global, pergerakan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah Amerika Serikat, hingga kondisi inflasi dunia akan memberikan dampak terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Kondisi global tersebut tentu akan memengaruhi perekonomian dan kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia maupun pemerintah. Karena itu, yang paling penting saat ini adalah menjaga stabilitas," ujarnya.

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