Prabowo soal Destry Jadi Pjs Gubernur BI: Oke Ya? Tapi Terserah DPR

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan kepada Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.

Candaan itu dilontarkan Prabowo saat menghadiri acara akad massal 62.000 unit Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Subsidi dan Penyaluran Kredit usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp880 miliar, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Mulanya, Prabowo menyapa pejabat dan tamu undangan yang hadir. Dia meluruskan pernyataan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang menyebut jabatan Destry sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia.

“Tadi ada di sini ada apa, yang saya sebut saya kira tadi Menteri Perumahan, eh salah tadi, bukan. Ini apa, Ibu Destry adalah sekarang adalah Pejabat Gubernur Sementara. Pjs ya, singkatannya, Pejabat Gubernur Sementara. Jadi, pejabat,” kata Prabowo.