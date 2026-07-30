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Prabowo Bakal Saksikan Akad Massal 62.000 Rumah Subsidi di Batang

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |08:05 WIB
Prabowo Bakal Saksikan Akad Massal 62.000 Rumah Subsidi di Batang
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto, akan menghadiri dan menyaksikan Akad Massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Batang, Jawa Tengah, pada Kamis (30/7/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Tiga Juta Rumah yang terus didorong pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Akad massal tersebut akan dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan 62.000 debitur, terdiri dari 200 debitur yang hadir langsung di Batang serta 61.800 debitur mengikuti secara daring dari 36 provinsi. 

Acara ini merupakan rangkaian ketiga pelaksanaan akad massal KPR FLPP yang sebelumnya diselenggarakan di Cileungsi, Bogor, pada 29 September 2025 dan di Serang, Banten, pada 20 Desember 2025, yang juga dihadiri Presiden Prabowo.

" Kegiatan akad massal menjadi penanda bahwa rumah-rumah yang dibangun telah siap dimiliki dan dihuni masyarakat," ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulisnya.

Melalui program FLPP, kata Prasetyo, pemerintah memberikan kemudahan akses pembiayaan rumah bagi MBR melalui suku bunga rendah yang tetap hingga akhir tenor, uang muka ringan, serta cicilan yang terjangkau. 

 

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