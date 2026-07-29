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Purbaya Optimistis Penjabat Sementara Gubernur BI Mampu Redam Sentimen Pasar 

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |08:39 WIB
Purbaya Optimistis Penjabat Sementara Gubernur BI Mampu Redam Sentimen Pasar 
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pemerintah optimistis mampu menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah transisi kepemimpinan di jajaran otoritas moneter. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa penunjukan Destry Damayanti sebagai pejabat sementara untuk menahkodai Bank Indonesia (BI) bakal menjadi langkah krusial dalam memulihkan kepercayaan investor dan menstabilkan sentimen pasar.

Purbaya meyakini rekam jejak Destry yang mumpuni dalam ekosistem keuangan akan meminimalisasi ketidakpastian setelah mundurnya Perry Warjiyo dari kursi Gubernur BI. Hal ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan kebijakan moneter yang selama ini telah berjalan.

Purbaya menilai kompetensi Destry tidak perlu diragukan lagi karena pengalamannya yang luas di berbagai lembaga strategis. Ia menyatakan soal penguasaan mendalam Destry akan menjadi modal penting bagi BI ke depan.

"Dia sudah terlibat dengan proses rapat KSSK sudah cukup lama. Bahkan dia dulu mantan direksi di LPS dan BI. Jadi, knowledge-nya aman, baik, dan paham betul mengenai untuk memastikan kebijakan moneter berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya," ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Pemerintah berkomitmen untuk terus berkoordinasi guna memastikan arah kebijakan ekonomi tetap berjalan sesuai koridor.

 

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