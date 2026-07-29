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Purbaya soal Danantara Ikut Rapat KSSK hingga Isu Jadi Gubernur BI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |07:00 WIB
Purbaya soal Danantara Ikut Rapat KSSK hingga Isu Jadi Gubernur BI
Purbaya soal Danantara Ikut Rapat KSSK hingga Isu Jadi Gubernur BI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi penjelasan Danantara ikut rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Selasa (28/7/2026). Dalam rapat tersebut, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani dan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria hadir.

Ini untuk pertama kalinya Danantara ikut rapat KSSK. Menurut Purbaya, keterlibatan Danantara sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, Purbaya juga buka suara soal isu dirinya masuk bursa menjadi salah satu calon Gubernur Bank Indonesia (BI). Isu ini mengemuka usai Perry Warjiyo mundur dari Gubernur BI.

Danantara Ikut Rapat KSSK

Menkeu Purbaya menegaskan, kehadiran Danantara dalam rapat ini sebagai penentu kebijakan stabilitas keuangan nasional tersebut berkapasitas sebagai pihak undangan.

"Posisi Danantara pada rapat ini sebagai undangan," ungkap Purbaya dalam konferensi pers usai rapat KSSK di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Purbaya menambahkan, rapat KSSK umumnya hanya diikuti oleh anggota tetap dari unsur regulator, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Keterlibatan Danantara diperlukan untuk memberikan sudut pandang langsung dari ranah bisnis.

"Kan biasanya antar regulator, kadang kami ingin mendengar masukan langsung dari pelaku bisnis yang memanage bisnis yang besar," jelasnya.

"Danantara memberikan masukan positif pada rapat sore hari ini artinya kita dapat informasi yang lebih sehingga kebijakan kita tepat sasaran ke depannya," sambungya.

Meski dimintai masukan strategis, Purbaya menegaskan bahwa Danantara tidak dibekali hak suara dalam pengambilan keputusan rapat KSSK, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Danantara tidak akan punya hak suara, dia akan memberikan masukan," tegasnya.

 

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