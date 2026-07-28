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Purbaya Buka Suara soal Isu Jadi Gubernur BI

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |19:53 WIB
Purbaya Buka Suara soal Isu Jadi Gubernur BI
Purbaya Buka Suara soal Isu Jadi Gubernur BI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal dirinya masuk bursa menjadi salah satu calon Gubernur Bank Indonesia (BI). Isu ini mengemuka usai Perry Warjiyo mundur dari Gubernur BI.

"Saya mah isu abadi (Dicalonkan jadi Gubernur BI). Di isu sana-sini, enggak pernah jadi, cuma (jadi) di Kementerian Keuangan," kata Purbaya saat ditemui di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Purbaya tidak mengetahui soal bursa kandidat Gubernur BI. Entah itu kandidat dari internal bank sentral, parlemen atau pihak luar lainnya. Dirinya mengikuti perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

"Saya enggak tahu. Kita ikutin perintah bapak Presiden (Prabowo)," kata Purbaya. 

Adapun selepas Perry Warjiyo mundur dari bank sentral, santer beredar isu Purbaya bakal mengisi posisi kosong tersebut. 

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan pengunduran diri Perry Warjiyo. 

“Ada alasan pribadi dan tentu kita menghormati ya,” kata Prasetyo kepada wartawan, Senin (27/7/2026).

 

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