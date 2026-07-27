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Pengusaha Minta Pengganti Perry Warjiyo di BI Segera Diumumkan, Ini Alasannya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |18:00 WIB
Pengusaha Minta Pengganti Perry Warjiyo di BI Segera Diumumkan, Ini Alasannya
Pengusaha Minta Pengganti Perry Warjiyo di BI Segera Diumumkan, Ini Alasannya (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta proses transisi kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) dilakukan secara baik, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini usai mundurnya Perry Warjiyo dari Gubernur BI.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan, yang terpenting saat ini adalah memastikan proses pergantian kepemimpinan tidak mengganggu stabilitas kebijakan moneter.

"Dalam situasi seperti ini, yang paling penting bagi dunia usaha adalah terjaganya policy continuity, kredibilitas institusi, dan kepercayaan pasar terhadap independensi BI sebagai otoritas moneter," kata Shinta dalam keterangannya, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Dia menjelaskan, pengunduran diri Gubernur BI di tengah masa jabatan secara alami akan menjadi perhatian pelaku pasar. Investor dan pelaku pasar diperkirakan akan melakukan penilaian ulang terhadap prospek kebijakan moneter, arah suku bunga, stabilitas nilai tukar, hingga kesinambungan komunikasi kebijakan ke depan.

"Oleh karena itu, faktor yang paling menentukan adalah seberapa cepat kepastian mengenai proses transisi dan arah kebijakan dapat diberikan kepada pasar," lanjutnya.

Shinta menyebut, kepastian arah kebijakan moneter sangat penting bagi dunia usaha yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, dinamika perdagangan internasional, volatilitas nilai tukar, hingga tingginya biaya pembiayaan.

 

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