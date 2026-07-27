Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.009 per Dolar AS Usai Perry Warjiyo Mundur dari Gubernur BI

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah 46 poin atau sekitar 0,26 persen dan tembus ke level Rp18.009 per dolar AS pada akhir perdagangan Senin (27/7/2026). Pelemahan Rupiah ini pasca pengumuman Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengundurkan diri.

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan, salah satu sentimen datang dari eksternal dan internal. Sentimen eksternal yakni Washington menghentikan kampanye pengebomannya setelah 13 malam berturut-turut melakukan serangan, dengan mengatakan akan memberikan lebih banyak waktu untuk upaya diplomatik setelah berminggu-minggu peningkatan serangan antara kedua pihak.

“Langkah itu dengan cepat dibalas. Seorang pejabat Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Teheran akan menangguhkan serangan balasan selama jeda AS tetap berlaku, meskipun kedua pihak telah memperingatkan bahwa mereka tetap siap untuk melanjutkan aksi militer jika pembicaraan gagal,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Menurut Ibrahim, investor juga mendapat dorongan dari laporan pada hari Jumat bahwa China sedang berupaya untuk menghidupkan kembali pembicaraan perdamaian yang macet antara Washington dan Teheran, meningkatkan harapan bahwa konflik dapat bergeser kembali ke arah negosiasi setelah berminggu-minggu peningkatan militer.

Meskipun jeda dalam serangan AS dan Iran menandai indikasi nyata pertama bahwa ketegangan mungkin mereda, bank tersebut memperingatkan bahwa hanya ada sedikit penjelasan dari Washington untuk penghentian tersebut dan memperingatkan bahwa masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa konflik telah memasuki fase yang lebih tahan lama.

Gangguan pengiriman membuat kekhawatiran pasokan tetap ada, meskipun permusuhan mereda, para pedagang tetap waspada karena gangguan pengiriman terus berlanjut. Jumlah kapal pengangkut komoditas yang melintasi Selat Hormuz setiap hari selama akhir pekan lebih sedikit, sementara lalu lintas melalui Selat Bab el-Mandeb juga melambat setelah serangan Houthi terhadap fasilitas minyak Saudi.

Potensi kenaikan tetap terbatas karena sentimen pasar masih terikat pada narasi The Fed yang cenderung hawkish. Menurut CME FedWatch Tool, pasar sekarang melihat peluang sebesar 78 persen akan ada kenaikan suku bunga pada bulan September, sementara pada pertemuan 28-29 Juli, The Fed secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah.

Dari sentimen dalam negeri, pasar merespon negatif terhadap mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dari jabatannya. Surat pengunduran diri diajukan Pery ke Presiden Prabowo Subianto per kemarin.

“Pengunduran diri tersebut bersamaan dengan gonjang-ganjing Rupiah yang terus melemah akibat tensi geopolitik yang terus memanas di Timur Tengah antara AS dan Iran, membuat Presiden, pemerintah dan DPR sering melakukan intervensi terhadap independensi Bank Indonesia bahkan tidak jauh dari kata mundur untuk Bapk Pery Warjiyo,” jelas Ibrahim.