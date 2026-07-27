Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.009 per Dolar AS Usai Perry Warjiyo Mundur dari Gubernur BI

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |15:20 WIB
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.009 per Dolar AS Usai Perry Warjiyo Mundur dari Gubernur BI
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.009 per Dolar AS Usai Perry Warjiyo Mundur dari Gubernur BI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah 46 poin atau sekitar 0,26 persen dan tembus ke level Rp18.009 per dolar AS pada akhir perdagangan Senin (27/7/2026). Pelemahan Rupiah ini pasca pengumuman Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengundurkan diri.

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan, salah satu sentimen datang dari eksternal dan internal. Sentimen eksternal yakni Washington menghentikan kampanye pengebomannya setelah 13 malam berturut-turut melakukan serangan, dengan mengatakan akan memberikan lebih banyak waktu untuk upaya diplomatik setelah berminggu-minggu peningkatan serangan antara kedua pihak.

“Langkah itu dengan cepat dibalas. Seorang pejabat Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Teheran akan menangguhkan serangan balasan selama jeda AS tetap berlaku, meskipun kedua pihak telah memperingatkan bahwa mereka tetap siap untuk melanjutkan aksi militer jika pembicaraan gagal,” tulis Ibrahim dalam risetnya.

Menurut Ibrahim, investor juga mendapat dorongan dari laporan pada hari Jumat bahwa China sedang berupaya untuk menghidupkan kembali pembicaraan perdamaian yang macet antara Washington dan Teheran, meningkatkan harapan bahwa konflik dapat bergeser kembali ke arah negosiasi setelah berminggu-minggu peningkatan militer.

Meskipun jeda dalam serangan AS dan Iran menandai indikasi nyata pertama bahwa ketegangan mungkin mereda, bank tersebut memperingatkan bahwa hanya ada sedikit penjelasan dari Washington untuk penghentian tersebut dan memperingatkan bahwa masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa konflik telah memasuki fase yang lebih tahan lama.

Gangguan pengiriman membuat kekhawatiran pasokan tetap ada, meskipun permusuhan mereda, para pedagang tetap waspada karena gangguan pengiriman terus berlanjut. Jumlah kapal pengangkut komoditas yang melintasi Selat Hormuz setiap hari selama akhir pekan lebih sedikit, sementara lalu lintas melalui Selat Bab el-Mandeb juga melambat setelah serangan Houthi terhadap fasilitas minyak Saudi.

Potensi kenaikan tetap terbatas karena sentimen pasar masih terikat pada narasi The Fed yang cenderung hawkish. Menurut CME FedWatch Tool, pasar sekarang melihat peluang sebesar 78 persen akan ada kenaikan suku bunga pada bulan September, sementara pada pertemuan 28-29 Juli, The Fed secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah.

Dari sentimen dalam negeri, pasar merespon negatif terhadap mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dari jabatannya. Surat pengunduran diri diajukan Pery ke Presiden Prabowo Subianto per kemarin.

“Pengunduran diri tersebut bersamaan dengan gonjang-ganjing Rupiah yang terus melemah akibat tensi geopolitik yang terus memanas di Timur Tengah antara AS dan Iran, membuat Presiden, pemerintah dan DPR sering melakukan intervensi terhadap independensi Bank Indonesia bahkan tidak jauh dari kata mundur untuk Bapk Pery Warjiyo,” jelas Ibrahim.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/320/3232263/dolar_as-YL6v_large.jpg
Harga Barang Makin Mahal Imbas Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar, Masyarakat Gigit Jari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/278/3232249/rupiah-LoAF_large.jpg
Rupiah Kembali Melemah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/320/3231889/rupiah_hari_ini-xY8s_large.jpg
Rupiah Hari Ini Ditutup Melemah ke Level Rp17.936 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231186/rupiah_hari_ini-JZdy_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.948 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/278/3231011/dolar_as-7dG0_large.jpg
Ini Proyeksi Pergerakan Rupiah, Harga Minyak hingga Emas Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/320/3230737/rupiah_hari_ini-fKRx_large.jpg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp17.921 per Dolar AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement