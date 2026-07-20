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Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.948 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |16:05 WIB
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.948 per Dolar AS
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup turun 27 poin atau sekitar 0,15 persen ke level Rp17.948 per dolar AS pada akhir perdagangan Senin (20/7/2026).

Analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni AS dan Iran saling melancarkan serangkaian serangan selama akhir pekan, dengan Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan telah melancarkan lebih banyak serangan terhadap Iran pada Minggu malam.

"Serangan baru ini terjadi setelah serangan Iran terhadap pangkalan AS di Yordania menewaskan sedikitnya dua tentara AS dan melukai banyak lainnya," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Militer Amerika terlihat menyerang berbagai target yang lebih luas di Iran, sementara Iran juga meningkatkan serangannya terhadap negara-negara Teluk di sekitarnya.

Pertempuran masih tetap berfokus pada kendali Selat Hormuz, dengan CENTCOM menyatakan bahwa serangan terbarunya bertujuan untuk terus melemahkan kemampuan militer Iran yang digunakan untuk menyerang kapal di Hormuz.

Pertempuran yang kembali memanas ini merupakan permusuhan terburuk AS-Iran sejak sebelum gencatan senjata April lalu, dengan pembicaraan damai antara kedua pihak tampaknya telah sepenuhnya gagal.

Pengiriman melalui Hormuz sebagian besar masih terganggu dan kembali ke sebagian kecil dari tingkat sebelum perang, membuat pasar tetap waspada terhadap kemungkinan gangguan pasokan minyak lebih lanjut dan memperhitungkan premi risiko yang lebih besar pada komoditas tersebut.

 

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