Bungkam Dolar AS, Rupiah Hari Ini Menguat ke Rp17.986 per USD

Bungkam Dolar AS, Rupiah Hari Ini Menguat ke Rp17.986 per USD (Foto: Okezone)

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat 82 poin atau sekitar 0,45 persen ke level Rp17.986 per dolar AS pada akhir perdagangan Kamis (16/7/2026).

Analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, salah satu sentimen datang dari eksternal yakni harga produsen AS secara tak terduga turun 0,3 persen pada bulan Juni, dibandingkan dengan ekspektasi tidak ada perubahan bulanan, menyusul data inflasi konsumen yang lebih rendah awal pekan ini.

"Laporan berturut-turut tersebut memperkuat tanda-tanda bahwa tekanan harga yang mendasarinya mereda dan mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve yang akan segera terjadi," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Namun, investor sebagian besar mengabaikan data inflasi yang bersifat retrospektif karena pertempuran yang kembali terjadi di Timur Tengah mendorong harga minyak mentah lebih tinggi untuk sesi keempat berturut-turut.

Eskalasi terbaru telah menghidupkan kembali kekhawatiran bahwa biaya energi yang lebih tinggi dapat memicu inflasi di masa depan, berpotensi membatasi ruang lingkup Federal Reserve untuk melonggarkan kebijakan meskipun terjadi pendinginan tekanan harga baru-baru ini.

Ketua The Fed Kevin Warsh menegaskan kembali pekan ini bahwa para pembuat kebijakan tetap berkomitmen untuk mengembalikan inflasi ke target 2 persen bank sentral, sambil menekankan bahwa mereka siap untuk menyesuaikan suku bunga jika tekanan harga terbukti lebih persisten.

Dia juga meremehkan kekhawatiran bahwa investasi besar-besaran dalam kecerdasan buatan akan, dengan sendirinya, memicu inflasi yang lebih luas.

Di tempat lain, Gubernur Fed Lisa Cook mengatakan ia akan mendukung tindakan kebijakan lebih lanjut jika inflasi tetap tinggi, sementara Presiden Fed New York John Williams mengatakan suku bunga saat ini "berada pada posisi yang baik" untuk mengembalikan inflasi ke target, menggarisbawahi bahwa para pejabat tetap berhati-hati meskipun terjadi pendinginan data harga baru-baru ini.

Terlepas dari latar belakang inflasi yang lebih lunak, pertempuran yang kembali terjadi di Timur Tengah telah membuat investor tetap waspada. Amerika Serikat melakukan serangan hari kelima berturut-turut terhadap target Iran, sementara Presiden Donald Trump berjanji untuk mengintensifkan operasi militer sampai Teheran menghentikan serangan terhadap pengiriman komersial dan membuka kembali Selat Hormuz.

Dari sentimen domestik, pemerintah sedang mempersiapkan langkah-langkah fiskal dan pasar untuk mengendalikan inflasi, khususnya pada komoditas pangan yang volatil dan meningkatnya biaya industri.

"Sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga laju inflasi, terutama dari komponen harga pangan bergejolak atau volatile food, serta sejumlah biaya produksi yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang," kata Ibrahim.