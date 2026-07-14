Rupiah Melemah ke Rp18.115 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih melemah. Pada perdagangan pagi ini, Rupiah berada di level Rp18.100-an per dolar AS.

Melansir Bloomberg, Jakarta, Selasa (14/7/2026), Rupiah melemah 6 poin atau 0,03 persen ke Rp18.115 per dolar AS.

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memprediksi mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif pada perdagangan hari ini dan berpotensi ditutup melemah dalam rentang Rp18.100-Rp18.150 per dolar AS.

Sebelumnya, Rupiah ditutup melemah pada akhir perdagangan Senin, turun 44 poin atau sekitar 0,24 persen ke level Rp18.109 per dolar AS.

Salah satu sentimen datang dari eksternal yakni AS dan Iran telah saling melancarkan serangan rudal dan drone berat, dengan Teheran menargetkan fasilitas AS di negara-negara di seluruh Teluk pada hari Minggu dan mengatakan bahwa mereka telah kembali menutup Selat Hormuz yang vital.

(Dani Jumadil Akhir)

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