Intip Daftar Pemegang Saham RANS

PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) memiliki sejumlah pemegang saham dari kalangan pengusaha, figur publik. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) memiliki sejumlah pemegang saham dari kalangan pengusaha, figur publik, hingga investor institusi. Nama pendiri RANS Raffi Ahmad menjadi pemegang saham terbesar, sementara sejumlah nama lain seperti Soultan Ariq Rachman, Dony Oskaria, hingga Kaesang Pangarep tercatat memiliki saham di perusahaan tersebut.

Berdasarkan daftar pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen yang dipublikasikan RANS, Raffi Ahmad tercatat menguasai 7,93 miliar saham atau setara 62,93 persen.

Berikut daftar pemegang saham RANS:

1. Raffi Ahmad

Raffi Ahmad menjadi pemegang saham terbesar RANS dengan kepemilikan 62,93 persen saham.

2. PT Indonesia Entertainment Group (Grup Emtek)

Perusahaan yang terafiliasi dengan Grup Emtek tercatat memiliki 7,23 persen saham RANS.