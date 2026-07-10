Resmi Melantai di Bursa, Nagita Slavina Ungkap Rencana IPO RANS Sejak 2021

JAKARTA - Direktur Utama PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS), Nagita Slavina, mengungkapkan bahwa rencana membawa RANS melantai di Bursa Efek Indonesia sebenarnya telah disiapkan sejak 2021. Namun, perusahaan baru memutuskan melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) pada 2026 setelah menilai kesiapan internal perusahaan dan prospek industri berada pada momentum yang tepat.

Nagita menjelaskan, langkah menuju IPO telah dirancang sejak RANS memperoleh investasi dari salah satu anak usaha Grup Emtek pada 2021. Masuknya investor strategis tersebut menjadi titik awal perusahaan membangun fondasi menuju perusahaan terbuka.

"Visi misi kita untuk menuju IPO itu sudah ada dari 2021. Saat itu kami bertemu dengan beberapa private investor dan akhirnya berjodoh dengan salah satu anak perusahaan Emtek yang berinvestasi di RANS. Dari situ kami mulai membangun impian suatu hari nanti bisa menuju IPO," ujar Nagita dalam konferensi pers usai pencatatan saham RANS di Bursa Efek Indonesia, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya, selama lima tahun terakhir RANS fokus memperkuat tata kelola perusahaan, menyusun struktur manajemen, serta mematangkan model bisnis agar siap menjadi perusahaan publik.

Selain faktor kesiapan internal, Nagita menilai pertumbuhan industri kreatif dan perilaku konsumen saat ini menjadi alasan kuat bagi RANS untuk melantai di bursa.

Ia melihat industri konten lokal dan bisnis berbasis pengalaman (experience) sedang berkembang pesat. Maraknya penyelenggaraan berbagai acara serta meningkatnya minat generasi muda terhadap aktivitas berbasis pengalaman dinilai membuka peluang bisnis yang besar.