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BUMD Mulai Jajaki Pendanaan di Pasar Modal, Ini Bocoran dari BEI

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |19:00 WIB
BUMD Mulai Jajaki Pendanaan di Pasar Modal, Ini Bocoran dari BEI
BUMD Mulai Jajaki Pendanaan di Pasar Modal, Ini Bocoran dari BEI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pemerintah daerah (pemda) kini mulai melirik pasar modal sebagai alternatif pendanaan guna menggerakkan roda bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini diambil seiring dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai proyek-proyek strategis di berbagai provinsi.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Saidu Solihin mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi, khususnya Jakarta, telah mendorong BUMD untuk mulai menerapkan strategi pendanaan yang lebih inovatif. Dia menyebutkan soal langkah tersebut dilakukan agar perusahaan daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kas daerah.

"Karena APBD di satu titik ada batasnya kan, sehingga pemerintah, provinsi khususnya Jakarta, minta kepada BUMD-nya untuk melakukan istilahnya creative financing. Apakah IPO, support, whatever. Yang mereka suruh kaji," ujar Saidu saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Menurut Saidu, saat ini sejumlah BUMD telah mulai serius mengkaji opsi go public agar dapat meraih pendanaan dari pasar modal. Dia mencontohkan Bank Jakarta sebagai salah satu entitas yang dinilai cukup siap untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO.

Namun, dia mengingatkan bahwa proses melantai di bursa memerlukan transformasi tata kelola agar perusahaan tetap bisa melayani publik secara profesional meski berorientasi komersial. 

"Nah itu harus ada pertemuan-pertemuan yang tertentu. Seperti PAM Jakarta, mereka harus lakukan kajian. Apakah dengan begitu go public, terus harga pasar langsung ikutin. Harus komersial, karena kepentingan publik. Pasti ada kajian, ada hitung-hitungan," jelas Saidu.

 

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