Haji Isam Hadiri IPO RANS, Raffi Ahmad: Mentor Saya!

JAKARTA - Pengusaha nasional Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam menghadiri prosesi pencatatan perdana saham PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (10/7/2026). Kehadiran Haji Isam bahkan ditandai dengan ikut menekan tombol peresmian (listing) sebagai simbol dukungan terhadap langkah RANS menjadi perusahaan terbuka.

Founder PT Rans Entertainment Indonesia Tbk, Raffi Ahmad, mengatakan kehadiran Haji Isam bukan sekadar sebagai investor, tetapi juga sebagai sosok yang selama ini menjadi salah satu mentornya dalam berbisnis.

Raffi mengungkapkan Haji Isam juga tercatat sebagai pemegang sekitar 1 persen saham RANS dan memberikan kepercayaan penuh terhadap prospek perusahaan.

"Beliau percaya kepada RANS, beliau percaya kepada saya. Beliau menjadi mentor saya juga, salah satu mentor saya. Terima kasih Pak Haji Isam," ujar Raffi dalam konferensi pers usai pencatatan saham perdana RANS di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jumat (10/7/2026).

Menurut Raffi, Haji Isam turut menyampaikan pesan agar generasi muda terus berkembang dan berani membangun industri kreatif Indonesia. Kehadirannya dalam seremoni IPO disebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap perusahaan sekaligus motivasi bagi pelaku industri kreatif.

"Pak Haji Isam tadi datang memencet bel itu adalah simbol bahwa beliau men-support RANS. Beliau memberikan motivasi dan juga mengajak teman-teman yang lain untuk bersama-sama kita majukan industri kreatif," katanya.

Raffi menilai dukungan Haji Isam memiliki arti penting mengingat rekam jejaknya sebagai pengusaha yang telah lama berkecimpung di dunia bisnis dan pasar modal.