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RANS Resmi Melantai di BEI, Raup Dana IPO Rp429,25 Miliar

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |09:35 WIB
RANS Resmi Melantai di BEI, Raup Dana IPO Rp429,25 Miliar
RANS Melantai di Bursa (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT RANS Entertainment Indonesia Tbk resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (10/7/2026). Melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO), perusahaan media dan hiburan berbasis kreator tersebut berhasil menghimpun dana sebesar Rp429,25 miliar untuk mendukung strategi ekspansi bisnis jangka panjang.

Dalam aksi korporasi ini, RANS melepas sebanyak 2,525 miliar saham baru atau setara 20,02 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga penawaran Rp170 per saham.

Perseroan menyebut pencatatan saham ini menjadi tonggak penting, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi perkembangan industri kreatif nasional. RANS menilai langkah menjadi perusahaan terbuka merupakan bukti bahwa bisnis yang lahir dari creator economy mampu berkembang menjadi institusi yang profesional, transparan, dan memiliki tata kelola yang baik.

Antusiasme investor terhadap IPO RANS juga terbilang tinggi. Perseroan mengungkapkan penawaran umum saham mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed), dengan hampir satu juta investor mengikuti proses pemesanan saham. Pada perdagangan perdana di BEI, saham RANS juga dibuka dengan kinerja positif.

Dana hasil IPO akan dimanfaatkan untuk memperkuat sejumlah lini bisnis strategis. Sekitar 37,61 persen atau Rp161,5 miliar dialokasikan untuk penyelenggaraan konser. Selanjutnya, 19,80 persen atau Rp85 miliar akan digunakan untuk mengakuisisi 51 persen saham PT Rans Kosmetika Indonesia.

Selain itu, sekitar Rp80 miliar akan digunakan untuk pengembangan wahana bermain dan belajar Cipungland, Rp35 miliar diinvestasikan pada perusahaan patungan berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) bersama PT Feedloop Global Teknologi, Rp29,95 miliar untuk pelunasan sebagian fasilitas kredit investasi Perseroan, serta Rp37,8 miliar guna memperkuat modal kerja PT Rans Nikmat Sejahtera.

 

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