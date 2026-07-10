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Ketum Kadin Sebut IPO RANS Bukti Industri Kreatif Indonesia Mampu Ciptakan Perusahaan Besar

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |14:13 WIB
Ketum Kadin Sebut IPO RANS Bukti Industri Kreatif Indonesia Mampu Ciptakan Perusahaan Besar
IPO RANS (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyatakan pencatatan saham perdana PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) menjadi bukti bahwa industri kreatif Indonesia mampu melahirkan perusahaan berskala besar yang layak melantai di pasar modal.

Anin mengatakan industri kreatif merupakan sektor yang memiliki potensi ekonomi sangat besar apabila dikelola secara konsisten. Keberhasilan RANS, kata Anin, menjadi contoh bahwa kreativitas dapat berkembang menjadi bisnis bernilai tinggi.

"Membangun bisnis dengan naik turunnya industri kreatif itu memang luar biasa. Ini salah satu contoh bahwa kerja keras dan industri kreatif bisa menghasilkan sesuatu yang besar," ujar Anin saat ditemui usai IPO RANS di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (10/7/2026).

Anin berharap setelah resmi menjadi perusahaan terbuka, RANS dapat memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pelaku industri kreatif lainnya untuk memanfaatkan pasar modal sebagai sarana pengembangan usaha.

"Saya mendoakan supaya sekarang sehabis IPO justru bisa menjadi perusahaan yang terbuka, tata kelolanya bagus, dan bisa melibatkan berbagai macam pihak. Menjadi inspirasi bahwa industri kreatif ini, seperti di Korea, Jepang, Amerika, hingga India, bisa menjadi industri yang mempunyai nilai tambah yang besar dan inklusif," tambahnya.

 

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