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Rupiah Kembali Rp18.000 per Dolar AS, Airlangga Sebut Ekonomi RI Masih Solid

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |18:32 WIB
Rupiah Kembali Rp18.000 per Dolar AS, Airlangga Sebut Ekonomi RI Masih Solid
Rupiah Kembali Rp18.000 per Dolar AS, Airlangga Sebut Ekonomi RI Masih Solid (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara mengenai nilai tukar Rupiah yang kembali mencapai Rp18.000 per dolar AS. Pada penutupan perdagangan hari ini, Rupiah menguat 63 poin atau sekitar 0,35 persen ke level Rp18.065 per dolar AS.

Menurut Airlangga, sejumlah indikator yang mempengaruhi Rupiah masih terjaga seperti pertumbuhan ekonomi dan neraca perdagangan yang menunjukkan kinerja terbilang baik selama sepanjang enam bulan pertama tahun ini.

"Kalau kita lihat, pertumbuhan ekonomi kemarin masih baik di 5,61 persen. Kemudian, neraca perdagangan year to date juga masih positif," kata Airlangga usai agenda KADIN Diplomatic Economic Breakfast, Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Airlangga menambahkan, terkait defisit neraca dagang bulan Juni memang dipengaruhi oleh melonjaknya impor BBM di pasar global, bukan dari daya saing ekspor.

"Kemarin satu bulan memang negatif karena memang dari segi impor BBM itu memang harganya spike, harganya naik," tegas Airlangga.

Terkait ekspor kelapa sawit, batu bara dan juga ferro alloy, Airlangga menegaskan tidak ada perubahan drastis. Angka ekspor dari tiga komoditas yang akan diurus oleh PT DSI ini, relatif sama dengan bulan Mei.

Airlangga pun menegaskan pemerintah akan berupaya menjaga inflasi tetap terjaga di kisaran 2,5 plus minus 1 persen.

"Dan ini terus kita jaga dan juga pemerintah mendorong beberapa insentif termasuk insentif untuk industri chemicals dimana impor bahan baku plastik akan dinolkan dan ini PMK-nya sedang dibuat," katanya.

 

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