Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Hari Ini Ditutup Melemah ke Rp18.014 per Dolar AS

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |17:15 WIB
Rupiah Hari Ini Ditutup Melemah ke Rp18.014 per Dolar AS
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan hari ini Rabu (8/7/2026), turun 34 poin atau sekitar 0,19 persen ke level Rp18.014 per dolar AS.

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan rupiah dipicu serangan AS terhadap Iran.

“Komando Pusat AS (Centcom) mengatakan telah memulai serangkaian serangan terhadap Iran, yang bertujuan untuk memberikan apa yang digambarkan sebagai ‘biaya berat’ atas serangan Teheran terhadap pelayaran komersial,” ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Eskalasi yang terus berlanjut memunculkan masalah pelayaran yang lebih besar di Selat Hormuz, sehingga memicu kekhawatiran tentang gangguan pasokan di Timur Tengah.

Serangan tersebut juga terjadi tak lama setelah AS menarik konsesi penting yang memungkinkan Iran untuk menjual minyak secara internasional, sebuah langkah yang menandai pasar minyak lebih ketat dalam beberapa pekan mendatang. 

Sebelumnya, Iran dilaporkan telah menyerang kapal-kapal yang mencoba menyeberangi Selat Hormuz pekan ini, meningkatkan ketegangan dengan AS dan memicu lebih banyak ketidakpastian tentang status jalur air penting tersebut.

“Babak permusuhan terbaru berpotensi merusak kesepakatan tersebut, dengan pembicaraan perdamaian di masa depan antara kedua negara kini tampak tidak pasti,” ujar dia.

Sentimen lain berasal dari kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun telah naik 5,5 basis poin menjadi 4,525 persen. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/320/3228060/rupiah_hari_ini-8Xwv_large.jpg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp17.963 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/320/3227632/rupiah_hari_ini-6C7L_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.952 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/320/3227378/rupiah_hari_ini-okU1_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.907 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/320/3227190/rupiah_hari_ini-Ykra_large.jpg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp17.851 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/320/3227118/rupiah_hari_ini-lNYI_large.jpg
Rupiah Hari Ini Dibuka Melonjak ke Rp17.840 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/320/3226730/rupiah_hari_ini-hGBM_large.jpg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp17.922 per Dolar AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement