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MNC Bank Sukses Serahkan Hadiah Tabungan Dahsyat Berhadiah: Mobil, Motor dan Uang Ratusan Juta Rupiah di 8 Kota Besar di Indonesia

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |14:57 WIB
MNC Bank Sukses Serahkan Hadiah Tabungan Dahsyat Berhadiah: Mobil, Motor dan Uang Ratusan Juta Rupiah di 8 Kota Besar di Indonesia
MNC Bank Sukses Serahkan Hadiah Tabungan Dahsyat Berhadiah: Mobil, Motor dan Uang Ratusan Juta Rupiah di 8 Kota Besar di Indonesia
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JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, secara resmi merampungkan rangkaian program penyerahan hadiah Tabungan Dahsyat Berhadiah Periode Kedua. 

Momentum spesial yang dinanti-nanti ini telah diselenggarakan sepanjang bulan Juni 2026 di delapan kota besar di Indonesia, yaitu Surabaya, Jakarta, Medan, Denpasar, Palembang, Balikpapan, Jambi, dan Batam.

Rangkaian penyerahan hadiah secara langsung kepada para pemenang ini dilaksanakan di kantor cabang masing-masing kota dengan deretan hadiah istimewa bernilai total miliaran rupiah. 

Hadiah utama yang diserahkan berupa 1 unit Toyota Innova Zenix Q Hybrid Modellista dan 1 unit Toyota Avanza 1.5 G CVT. Selain itu, MNC Bank juga menyerahkan hadiah lainnya berupa 5 unit Honda Beat Deluxe Smart Key, serta Uang Tunai senilai Ratusan Juta Rupiah.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas antusiasme dan kepercayaan tinggi masyarakat. Rita menyatakan, Program Tabungan Dahsyat Berhadiah merupakan salah satu bentuk penghargaan serta komitmen konkret kepada para nasabah yang telah menjadikan MNC Bank sebagai mitra tepercaya dalam memenuhi berbagai kebutuhan finansial mereka. 

"Kami mengucapkan selamat kepada seluruh nasabah pemenang yang beruntung di Delapan kota besar cabang MNC Bank. Kepercayaan kuat yang diberikan oleh para nasabah menjadi motivasi terbesar bagi kami untuk terus berinovasi dan menghadirkan layanan perbankan yang prima serta menguntungkan," katanya di Jakarta, Selasa (7/7/2026).

 

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