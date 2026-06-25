MNC Bank Jambi Serahkan Hadiah Motor Program Tabungan Dahsyat

JAKARTA – PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP), anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk, kembali merealisasikan komitmennya dalam mengapresiasi loyalitas para nasabah. Melalui Kantor Cabang Jambi yang berlokasi di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, MNC Bank menyerahkan hadiah undian berupa satu unit sepeda motor matic kepada nasabah yang beruntung melalui program unggulan "Tabungan Dahsyat Berhadiah".

Apresiasi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan tinggi dan loyalitas yang telah diberikan oleh nasabah, di mana pemenang undian kali ini tercatat telah setia menabung di MNC Bank selama lebih dari sepuluh tahun.

Prosesi penyerahan hadiah utama tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Direktur MNC Bank dan disaksikan oleh jajaran karyawan MNC Bank Cabang Jambi, yang ditandai dengan penyerahan kunci sepeda motor secara simbolis kepada pemenang.

Nasabah setia yang berhasil keluar sebagai pemenang undian Tabungan Dahsyat Berhadiah, Lili, mengaku sangat bersyukur dan tidak menyangka bisa terpilih menjadi pemenang di antara sekian banyak nasabah MNC Bank di seluruh Indonesia. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan dan apresiasi nyata yang diberikan oleh pihak perbankan.

"Tak terduga karena bisa menjadi pemenang undian dari sekian banyak nasabah. Terima kasih kepada MNC Bank telah mengapresiasi dan mensuport para nasabah,” kata Lili.

Lebih lanjut, Lili berharap MNC Bank dapat terus tumbuh menjadi perbankan yang maju dan inovatif dengan menambah berbagai fasilitas baru. Langkah ini dinilai penting agar MNC Bank dapat terus menjaring minat masyarakat dan merekrut nasabah-nasabah baru, khususnya di wilayah Kantor Cabang Jambi.

Pada kesempatan yang sama, manajemen MNC Bank menegaskan bahwa program Tabungan Dahsyat Berhadiah ini sengaja dirancang secara berkelanjutan sebagai pemicu daya tarik bagi masyarakat luas serta bentuk terima kasih atas kesetiaan nasabah lama.