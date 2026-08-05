Catat Pertumbuhan Kinerja Positif dan Signifikan di Kuartal II-2026: MNC Bank Tetap Kuat, Aman dan Tepercaya

JAKARTA – PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, berhasil membukukan pertumbuhan kinerja keuangan yang solid dan positif pada semester pertama yang berakhir 30 Juni 2026 (H1-2026). Didukung komitmen yang kuat serta pertumbuhan berkelanjutan di berbagai lini bisnis utama, MNC Bank semakin memantapkan posisinya sebagai lembaga perbankan yang kuat, aman, dan tepercaya bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pertumbuhan Total Aset dan Ekspansi Kredit

MNC Bank berhasil membukukan pertumbuhan total aset yang signifikan sebesar 6,95% menjadi Rp21,68 triliun per 30 Juni 2026, dibandingkan posisi 31 Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp20,27 triliun. Pendorong utama pertumbuhan aset ini adalah ekspansi penyaluran kredit yang signifikan namun tetap prudent. Total kredit yang disalurkan oleh MNC Bank melonjak sebesar 12,80%, meningkat dari Rp11,61 triliun pada akhir Desember 2025 menjadi Rp13,10 triliun pada akhir Juni 2026.

Pertumbuhan Laba Operasional

Dari sisi profitabilitas, MNC Bank sukses menjaga momentum pertumbuhan pendapatan. Total pendapatan bunga meningkat menjadi Rp774,95 miliar pada H1-2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp773,37 miliar. Melalui pengelolaan bisnis yang optimal, MNC Bank berhasil mencatatkan peningkatan laba operasional menjadi Rp48,28 miliar, serta menjaga stabilitas pertumbuhan laba bersih periode berjalan menjadi sebesar Rp41,87 miliar pada H1-2026.

Struktur Permodalan Semakin Kuat

Fundamental keuangan MNC Bank yang sehat ditandai dengan kenaikan ekuitas menjadi Rp3,79 triliun pada akhir Juni 2026 dibandingkan Rp3,75 triliun pada akhir 2025. MNC Bank juga berhasil menekan angka defisit secara signifikan dari Rp536,33 miliar menjadi Rp494,46 miliar. Hal ini didorong oleh konsistensi MNC Bank dalam menjaga kinerja keuangan yang positif dan membukukan laba tahun berjalan.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna mengungkapkan apresiasinya atas pencapaian kinerja keuangan yang impresif tersebut. "Pertumbuhan positif yang kami raih pada semester pertama tahun 2026 ini merupakan bukti nyata dari efektivitas strategi bisnis serta dedikasi kami dalam menjaga kepercayaan nasabah. Ke depannya, MNC Bank akan terus bergerak maju dengan mengutamakan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko yang prudent, serta inovasi yang berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk selalu hadir sebagai mitra keuangan yang kuat, aman, dan tepercaya dalam mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia,” ungkap Rita.