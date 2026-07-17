MNC Bank Gandeng MNC Sekuritas Dorong Literasi Keuangan Gen Z lewat Solusi Perbankan Digital

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, berkomitmen meningkatkan pemahaman finansial generasi muda melalui kolaborasi strategis dengan MNC Sekuritas. Sinergi ini diwujudkan dalam acara Grand Final MotionTrade Billionaires Games 2026 "The Ultimate Virtual Trading War" yang berlangsung pada hari Kamis, 9 Juli 2026 di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

Dalam acara tersebut, MNC Bank secara aktif membekali para peserta yang mayoritas merupakan kalangan mahasiswa melalui sesi Literasi Keuangan bertajuk "Revolusi Keuangan Gen Z Dengan Perbankan Digital". Sesi ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika dan perkembangan terbaru di industri finansial global maupun domestik.

Corporate Secretary MNC Bank, Edward Kennetze, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah nyata perusahaan dalam mempersiapkan generasi muda yang cerdas secara finansial. "Gen Z adalah motor penggerak ekonomi masa depan yang membutuhkan pondasi finansial kuat. Melalui literasi keuangan ini, kami ingin memastikan para mahasiswa tidak hanya mahir berinvestasi, tetapi juga bijak mengelola keuangan," ujar Edward.

MNC Bank turut memperkenalkan MotionBank sebagai solusi perbankan digital terintegrasi (One Stop Digital Banking Solution) guna mendukung kebutuhan finansial generasi muda. Layanan mutakhir ini dirancang khusus agar relevan dengan gaya hidup serba digital yang melekat pada keseharian Gen Z. “MotionBank hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mereka, menawarkan ekosistem perbankan digital yang praktis, aman, dan terintegrasi untuk mendukung produktivitas serta gaya hidup modern mereka," tambah Edward

Melalui edukasi berkelanjutan dan penyediaan platform digital inovatif seperti MotionBank, MNC Bank berharap dapat terus berkontribusi terhadap peningkatan indeks literasi keuangan nasional serta mendorong inklusi keuangan yang lebih merata di Indonesia.