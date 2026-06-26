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Nasabah Tak Menyangka Raih Mobil dari Tabungan Dahsyat Arisan MNC Bank di Jambi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |16:14 WIB
Nasabah Tak Menyangka Raih Mobil dari Tabungan Dahsyat Arisan MNC Bank di Jambi
MNC Bank (Foto: Okezone)
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JAMBI – Kebahagiaan terpancar dari wajah Lusi, nasabah MNC Bank Cabang Jambi, setelah dirinya berhasil membawa pulang hadiah grand prize satu unit mobil dari program Tabungan Dahsyat Arisan, Kamis (25/6/2026).

Lusi mengaku tidak menyangka namanya keluar sebagai pemenang utama dalam program tersebut. Ia menyebut keikutsertaannya dalam Tabungan Dahsyat Arisan awalnya hanya untuk menabung secara rutin, tanpa ekspektasi mendapatkan hadiah besar.

“Saya sangat senang dan tidak menyangka bisa mendapatkan satu unit mobil. Ini benar-benar berkah bagi saya,” ujarnya.

Hal serupa juga dirasakan Shofi, pemenang satu unit sepeda motor. Ia mengaku program ini memberikan pengalaman berbeda dalam menabung sekaligus peluang mendapatkan hadiah menarik.

“Sangat senang, semoga ke depan program seperti ini terus ada dan MNC Bank semakin berkembang,” kata Shofi.

Secara keseluruhan, sebanyak 20 nasabah MNC Bank Cabang Jambi menjadi pemenang dalam program Tabungan Dahsyat Arisan. Rinciannya, tiga nasabah mendapatkan hadiah uang tunai Rp12 juta, empat nasabah Rp10 juta, lima nasabah Rp7,5 juta, dan lima nasabah Rp5 juta.

 

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