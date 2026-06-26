Program Tabungan Dahsyat Arisan MNC Bank Perkuat Loyalitas Nasabah

JAMBI – PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan loyalitas nasabah melalui program Tabungan Dahsyat Arisan. Komitmen ini diwujudkan dengan penyerahan hadiah grand prize berupa satu unit mobil dan dua unit sepeda motor kepada nasabah di Cabang Jambi, Kamis (25/6/2026).

Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna mengatakan program Tabungan Dahsyat Arisan tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara bank dan nasabah.

“Program ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi dengan nasabah. Mereka tetap bisa menabung tanpa mengurangi saldo, namun berkesempatan mendapatkan hadiah,” ujarnya.

Rita menambahkan, kegiatan ini bukan pertama kali digelar di Jambi dan mendapat respons positif dari nasabah. Antusiasme tersebut menjadi dorongan bagi MNC Bank untuk terus menghadirkan program serupa secara berkelanjutan.

“Kami berharap melalui program ini nasabah semakin loyal untuk menabung di MNC Bank, sekaligus memahami perkembangan layanan perbankan yang terus kami tingkatkan,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 20 nasabah terpilih menerima berbagai hadiah. Selain grand prize, MNC Bank juga memberikan hadiah uang tunai dengan nominal bervariasi.