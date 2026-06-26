Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Program Tabungan Dahsyat Arisan MNC Bank Perkuat Loyalitas Nasabah

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |16:10 WIB
Program Tabungan Dahsyat Arisan MNC Bank Perkuat Loyalitas Nasabah
MNC Bank (Foto: Okezone)
A
A
A

JAMBI – PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan loyalitas nasabah melalui program Tabungan Dahsyat Arisan. Komitmen ini diwujudkan dengan penyerahan hadiah grand prize berupa satu unit mobil dan dua unit sepeda motor kepada nasabah di Cabang Jambi, Kamis (25/6/2026).

Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna mengatakan program Tabungan Dahsyat Arisan tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara bank dan nasabah.

“Program ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi dengan nasabah. Mereka tetap bisa menabung tanpa mengurangi saldo, namun berkesempatan mendapatkan hadiah,” ujarnya.

Rita menambahkan, kegiatan ini bukan pertama kali digelar di Jambi dan mendapat respons positif dari nasabah. Antusiasme tersebut menjadi dorongan bagi MNC Bank untuk terus menghadirkan program serupa secara berkelanjutan.

“Kami berharap melalui program ini nasabah semakin loyal untuk menabung di MNC Bank, sekaligus memahami perkembangan layanan perbankan yang terus kami tingkatkan,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 20 nasabah terpilih menerima berbagai hadiah. Selain grand prize, MNC Bank juga memberikan hadiah uang tunai dengan nominal bervariasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/320/3226517/mnc_bank-23Co_large.jpeg
MNC Bank Jambi Serahkan Hadiah Motor Program Tabungan Dahsyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/320/3225253/mnc_bank-uZKX_large.jpg
MNC Bank Serahkan Hadiah Tabungan Dahsyat 2 Mobil dan Motor ke Nasabah Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/320/3224916/mnc_bank-d47p_large.png
Mau Bebas Iuran Tahunan Seumur Hidup? Yuk, Ajukan Kartu Kredit MNC Bank Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/320/3223956/mnc_bank-mgdW_large.jpg
Sempat Curiga Penipuan, Nasabah MNC Bank Akhirnya Raih Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/320/3223910/mnc_bank-iBTl_large.jpg
MNC Bank Serahkan Hadiah Tabungan Dahsyat Berhadiah kepada Nasabah Jakarta, Depok dan Bogor 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/320/3222371/mnc_bank-p3Vd_large.jpg
Beri Apresiasi, MNC Bank Siapkan Program Berhadiah untuk Nasabah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement