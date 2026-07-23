MNC Bank Gandeng Prodia, Hadirkan Diskon hingga 20% untuk Dukung Deteksi Dini dan Investasi Kesehatan Nasabah

JAKARTA – Di tengah dinamika aktivitas modern, menjaga kesehatan secara preventif kini menjadi sebuah prioritas utama yang tidak boleh diabaikan. Melakukan pemeriksaan laboratorium secara berkala sangat krusial untuk mendeteksi dini berbagai potensi penyakit sebelum gejala klinis muncul, memantau kondisi organ dalam secara akurat, serta menjadi landasan ilmiah dalam menentukan gaya hidup yang tepat.

PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, berkolaborasi dalam program promo eksklusif bersama jaringan laboratorium klinik terbesar di Indonesia, Prodia, memberikan keringanan biaya medis yang signifikan bagi nasabah MNC Bank senantiasa rutin mengecek kondisi kebugaran tubuhnya.

Program promo bertajuk "Sehat Bersama Prodia" ini tercatat telah sukses berjalan sejak 1 Juli 2025 dan masih terus berlangsung guna melayani kebutuhan nasabah hingga 30 Juni 2027 di seluruh outlet Prodia di Indonesia.

Sinergi ini merupakan bukti komitmen nyata MNC Bank dalam menghadirkan nilai tambah (added value) bagi nasabah loyalnya, tidak hanya dari aspek kemudahan finansial, melainkan juga perlindungan investasi kesehatan jangka panjang.

Direktur MNC Bank Lukito Adisubrata Suwardi menyatakan kesehatan adalah aset paling berharga yang harus kita jaga bersama.

"Melalui program kolaborasi yang telah berjalan dengan Prodia ini, MNC Bank ingin terus konsisten memfasilitasi para pemegang kartu kredit kami agar mendapatkan kemudahan akses pemeriksaan laboratorium yang komprehensif, berkualitas, dan tepercaya dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Kami berharap program promo eksklusif ini dapat terus memotivasi masyarakat, khususnya nasabah MNC Bank, untuk tidak menunda medical check-up, melainkan lebih proaktif dalam melakukan deteksi dini demi menjaga kondisi tubuh tetap prima setiap hari," katanya.

Pemegang Kartu Kredit MNC Bank dapat memanfaatkan berbagai pilihan penawaran layanan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan medis mereka: