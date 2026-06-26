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MNC Sekuritas dan MNC Bank Kolaborasi Tingkatkan Literasi Keuangan Mahasiswa UNAS

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |08:14 WIB
MNC Sekuritas dan MNC Bank Kolaborasi Tingkatkan Literasi Keuangan Mahasiswa UNAS
MNC Sekuritas bersama Galeri Investasi binaannya di Universitas Nasional (UNAS) menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) untuk Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) FEB UNAS. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
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JAKARTA – MNC Sekuritas bersama Galeri Investasi binaannya di Universitas Nasional (UNAS) menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) untuk Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) FEB UNAS Jakarta pada Kamis, 25 Juni 2026.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen berkelanjutan dalam memperkuat literasi keuangan, investasi pasar modal, serta adaptasi perbankan digital di kalangan generasi muda melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas, termasuk melalui Ruang Literasi.

Dalam sesi utama pasar modal, MNC Sekuritas menghadirkan Head of Education & Community Partnership, Andri Muharizal Putra. Andri menekankan pentingnya literasi keuangan di tengah ketidakpastian global yang dipengaruhi dinamika geopolitik dan ekonomi.

“Melalui kolaborasi dengan KSPM UNAS, MNC Sekuritas berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori pasar modal, tetapi juga mampu membangun pola pikir investasi yang cerdas agar objektif dalam melihat peluang serta risiko,” ujar Andri, Jumat (26/6/2026).

Melengkapi edukasi tersebut, PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank) turut mengambil bagian dengan mengisi sesi literasi keuangan bertajuk “Revolusi Keuangan Gen Z dengan Perbankan Digital”. Sesi ini membekali para peserta dengan pemahaman mengenai perkembangan industri finansial terkini. Selain itu, MNC Bank memperkenalkan MotionBank sebagai solusi perbankan digital terintegrasi (one stop digital banking solution) yang relevan dengan gaya hidup serbadigital generasi muda.

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