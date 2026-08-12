Kenali Investasi Syariah! Ikuti Webinar Gratis Jadi Investor Syariah Bersama BEI dan MNC Sekuritas

JAKARTA - Menjadi investor syariah bukan hanya tentang memilih produk investasi, tetapi juga memahami bagaimana investasi tersebut dikelola serta memastikan instrumen yang dipilih sesuai dengan prinsip syariah. Melalui pasar modal syariah, masyarakat memiliki beragam pilihan instrumen investasi yang telah memenuhi ketentuan dan prinsip syariah sesuai dengan ajaran Islam.

Head of Retail Distribution & Business Development MNC Sekuritas Luqman El Hakiem mengatakan bahwa MNC Sekuritas bersama Bursa Efek Indonesia terus berkolaborasi agar masyarakat dapat mengenal investasi syariah secara lebih dekat. Edukasi pasar modal syariah menjadi salah satu langkah penting untuk membantu masyarakat memahami beragam instrumen yang tersedia.

“Investasi syariah memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin mengembangkan aset. Kami ingin mendorong semakin banyak masyarakat untuk tidak hanya menjadi investor, tetapi juga menjadi investor yang memahami produk, risiko, serta prinsip yang mendasari investasinya,” ujar Luqman.

Daftar dan ikuti webinar "Jadi Investor Syariah” secara gratis pada Jumat (14/08/2026) pukul 14.00 hingga 16.00 WIB. Materi akan dibawakan oleh Channel Development & Partnership MNC Sekuritas Risky A. P. Padang dan Nivi Hendwiyani dari Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia.

Dapatkan kesempatan memenangkan saldo investasi syariah senilai Rp1.500.000 untuk 15 peserta pertama yang membuka akun di MNC Sekuritas dan Rp500.000 untuk 5 nasabah yang menanyakan pertanyaan terbaik. Informasi pendaftaran dapat Anda KLIK DI SINI.