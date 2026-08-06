Market Membaik, MNC Sekuritas Ajak Investor Raih Peluang Pasar Lewat IG Live Sore Ini!

Kondisi pasar saham menjadi salah satu perhatian utama bagi investor dalam menentukan strategi investasi. (Foto ;okezone.com/

JAKARTA - Kondisi pasar saham menjadi salah satu perhatian utama bagi investor dalam menentukan strategi investasi. Seiring dengan pergerakan pasar yang mulai menunjukkan perbaikan, investor perlu memahami peluang potensi pola pergerakan pasar ke depan. Untuk membantu investor memahami dinamika pasar tersebut, MNC Sekuritas menghadirkan IG Live sebagai sarana edukasi untuk investor dalam memperoleh pandangan mengenai perkembangan pasar saham serta strategi investasi yang dapat dipertimbangkan.

Branch Manager MNC Sekuritas Indovision Reha Mauren mengatakan bahwa selain penyampaian materi, sesi ini juga menjadi wadah bagi investor untuk berdiskusi secara langsung dengan narasumber melalui sesi tanya jawab, sehingga berbagai pertanyaan terkait kondisi pasar dapat dibahas secara interaktif.

“Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi market dan adanya kesempatan berdiskusi langsung dengan narasumber, investor diharapkan dapat mengambil keputusan investasi secara lebih terukur, percaya diri, dan sesuai dengan tujuan investasinya,” ujarnya.

Jangan lewatkan IG Live MNC Sekuritas “Market Mulai Membaik: Apakah Polanya Akan Sama dengan Tahun Lalu?” pada Kamis (06/08/2026) pukul 16.00 WIB bersama Branch Manager MNC Sekuritas Indovision Reha Mauren dan dipandu oleh Market Development Support MNC Sekuritas Raissa Syifa Anggraini. Anda dapat menyaksikannya secara langsung melalui Instagram @mncssekuritas

MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia. Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham dan reksa dana, MNC Sekuritas juga terus menghadirkan edukasi pasar modal melalui program Ruang Literasi guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

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(Feby Novalius)

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