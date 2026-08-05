Sri Mulyani Ditunjuk Jadi Ketua Penggalangan Dana untuk Negara Miskisn

Sri Mulyani Ditunjuk Jadi Ketua Penggalangan Dana untuk Negara Miskisn (Foto: Okezone)

JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditunjuk sebagai Independent Co-Chair (Ketua Bersama Independen) penggalangan dana putaran ke-22 Asosiasi Pembangunan Internasional (International Development Association/IDA22) Grup Bank Dunia (WBG).

Sri Mulyani akan memperjuangkan dukungan kebijakan dan keuangan yang lebih kuat untuk IDA22 di seluruh negara donor dan peminjam. Demikian dilansir dari laman resmi Bank Dunia, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Sri Mulyani menjadi ketua bersama dalam proses penggalangan dana IDA22 yang didampingi Managing Director and Chief Knowledge Officer WBG Paschal Donohoe.

Sri Mulyani terpilih untuk posisi ini usai menyisihkan beberapa kandiat lainnya yang diseleksi oleh komite pencarian yang terdiri dari perwakilan negara donor dan peminjam.

Pertemuan penggalangan dana IDA diadakan setiap tiga tahun sekali untuk mengumpulkan dana baru bagi IDA, untuk negara-negara termiskin, dan bagi para mitra untuk meninjau kebijakan IDA.

Sejak IDA18, pertemuan penggalangan dana IDA memiliki dua ketua bersama, yang terdiri dari seorang tokoh terkemuka independen dengan pengetahuan yang memadai tentang bank pembangunan multilateral, dan seorang perwakilan tingkat tinggi dari Grup Bank Dunia yang ditunjuk oleh Presiden lembaga tersebut.

Penunjukkan Sri Mulyani ini bukan tanpa alasan. Sri Mulyani mantan Menteri Keuangan RI ini menjadi salah satu tokoh paling berpengalaman di dunia dalam bidang keuangan pembangunan internasional.

Saat ini dirinya terpilih sebagai Blavatnik World Leaders Fellow 2025-2026 di Universitas Oxford.