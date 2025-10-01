Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya

JAKARTA - Berapa uang pensiun yang diterima Sri Mulyani Indrawati usai tidak lagi menjadi Menteri Keuangan? PT Taspen (Persero) menyalurkan manfaat program pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan, salah satunya adalah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Penyerahan manfaat program pensiun dan THT diserahkan langsung oleh Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto kepada Sri Mulyani

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Periode 2024 - 2025, Ibu Sri Mulyani Indrawati," tulis Taspen dalam akun Instagram @taspen seperti dikutip, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Penyerahan manfaat program Pensiun dan THT sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan atas dedikasi, integritas, serta kontribusi luar biasa Sri Mulyani Indrawati selama menjabat dalam membangun fondasi keuangan negara yang kuat dan berkelanjutan.

Lalu berapa besaran uang pensiun Sri Mulyani?

Besaran uang pensiun diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya.

Dalam pasar 1 aturan disebutkan dasar pensiun adalah gaji pokok terakhir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, dalam pasal 11 disebutkan sejumlah poin mengenai pensiun dan besaran yang diterima. Berikut bunyi pasal 11 tersebut:

1. Pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan

2. Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dan sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun

3. Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh team penguji dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas, berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75% dari dasar pensiun.